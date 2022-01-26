تابعت غامبيا في أول مشاركة لها في تاريخها في النهائيات كتابة التاريخ بعد فوزها على غينيا 1-0 في «ديربي» غرب إفريقيا على ملعب «كويكونغ» في بافوسام. ويدين منتخب «العقارب» بالفوز إلى مهاجم بولونيا الإيطالي موسى بارو الذي سجل الهدف اليتيم في الدقيقة (71).



وأصبحت غامبيا رابع منتخب في القرن الحادي والعشرين يبلغ الدور ربع النهائي في البطولة القارية من المشاركة الأولي بعد غينيا الاستوائية (2012)، الرأس الأخضر (2013) ومدغشفر (2019).



وأثنى البلجيكي توم سانتفيت مدرب غامبيا على لاعبيه، قائلا: «هؤلاء هم أبطالي».



وأضاف عندما سئل عن سر غامبيا: «إنه منتخب، ليس أفرادا، ولكنه منتخب يلعب كمجموعة، مع حلم ومع استراتيجية. كل لاعب منضبط للغاية ويفعل كل شيء لتحقيق ذلك».



وطرد مهاجم غامبيا يوسوفا نجي في الدقيقة (87) بعد نيله بطاقتين صفراوين بعد 14 دقيقة من نزوله بديلا، قبل أن يطرد مدافع غينيا إبراهيما كونتيه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ولم تذق غامبيا طعم الخسارة في مبارياتها الأربع الأولى (3 انتصارات وتعادل)، وباتت ثاني منتخب في القرن الـ21 لا يخسر أي مباراة في 4 لقاءات يخوضها في مشاركته الأولى في المسابقة، بعد مدغشقر عام 2019 (فوزان وتعادلان).



وقد عانت غينيا من غياب قائدها لاعب ليفربول نابي كيتا الموقوف، ولاعب تولوز الفرنسي سيلا المصاب، في المقابل أدخلت غامبيا 4 تبديلات على التشكيلة، 3 منها اضطرارية قبل دقائق من انطلاق المباراة اثر إصابة مدافع ناتويتش تاون الانجليزي إيبو توراي المولود في ليفربول وسعيدي جانكو السويسري الإيطالي الجنسية المولود في زوريخ والذي يلعب مع فياريال ونواه سونكو بتسمم غذائي. وضربت غامبيا موعدا ناريا مع الكاميرون المستضيف الذي تجاوز جزر القمر بصعوبة بالغة 2-1.