قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالتكليف ورئيس قطاع البرامج والمشاريع عبدالله الشهاب إن الجمعية نفذت آلاف المشاريع الخيرية، وحققت إنجازات ملموسة في العديد من الدول حول العالم، ومن أبرزها حفر 4664 بئرا للمياه العذبة في 2021 م، موضحا أن عدد المستفيدين من الآبار يقدر بـ 2.3 مليون، مذكرا بأن أفضل الصدقة عند الله تعالى سقيا الماء.



وأكد الشهاب حرص الجمعية على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة، ومن خلالها نسعى الى توفير الحياة والعيش الكريم للأجيال الحالية، وتطوير الموارد المتاحة حاليا بما يتماشى مع رؤية 2035.