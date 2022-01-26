حرصا منها على دعم المواهب الكويتية ساهمت شركـة طــفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» من خلال مبادرة على دعم وتشجيع المبدعين وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أهدافهم بسرعة.

وأكد الرئيس التنفيذي في «طفل المستقبل» فيصل الحوطي حرص الشركة المستمر والمبادرة الطيبة التي قامت بها لدعم المواهب والدور المهم في تعزيز وتقدير عمل الموهوبين، والتي تهدف إلى الاعتناء بالمواهب المتميزة وتنميتها وتطويرها وتقديم خدمات تصل بهم إلى مراتب النجاح، لافتا الى ان الفارسة الكويتية الواعدة داليا الزاحم تعد من أبرز الأبطال الموهوبين في مسابقات قفز الحواجز لرياضة الفروسية، وكان لنا فرصة لدعمها.