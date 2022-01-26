أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أنه تم توجيه 41 تنبيها وتحرير 7 مخالفات لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وإزالة 84 إعلانا مخالفا بمحافظة مبارك الكبير في شهر ديسمبر الماضي.



وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ماجد المطيري في بيان صحافي أمس إن الفريق الرقابي الخاص بلجنة الاشتراطات الصحية قام بتنفيذ 30 جولة ميدانية على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية الشهر الماضي.



وأضاف المطيري ان الفريق الرقابي قام أيضا بجولات على العقارات والشركات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام العقارات والشركات بشروط وضوابط لائحة السلامة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة تعديين على أملاك الدولة فضلا عن إزالة وفتح 4 ممرات طوارئ وإزالة تعديين أعاقا عمل وزارة الشؤون بالإضافة إلى إزالة 84 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام من الشوارع.