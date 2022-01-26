عبدالعزيز جاسم



خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ثاني تدريباته مساء أمس على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس بصفوف مكتملة بعد دخول الثنائي علي خلف وفواز عايض وانضمام الوافد الجديد مدافع النصر معاذ الظفيري بدلا من لاعب وسط السالمية محمد الهويدي الذي تم استبعاده بناء على توصيات الجهاز الطبي للإصابة.



وكان من المقرر أن يخوض منتخبنا تدريبا صباحيا اليوم استعدادا لمواجهتي ليبيا الدوليتين الوديتين يومي 29 الجاري والأول من فبراير إلا أن ظروف بعض اللاعبين بسبب الاختبارات الدراسية ألغت تلك الفكرة حاليا على أن يتم الاكتفاء بالتدريبات المسائية حتى موعد المباراة الأولى المقررة السبت المقبل على ستاد جابر بدلا من ستاد الصداقة والسلام بسبب عمليات الصيانة. هذا، وقال رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د.عبدالمجيد البناي أن اللاعب محمد الهويدي يعاني من تمزق في العضلة الضامة ويحتاج لفترة علاج تقارب 10 أيام، ومن ثم سيتم إعادة فحصة بعد فترة التوقف «فيفا دي» للنظر في مدى استجابته للعلاج وموعد عودته للتدريبات والمشاركة في المباريات، مطالبا اللاعبين بالحذر من الأجواء الباردة التي قد تسبب لأي لاعب إصابات عضلية، ولافتا إلى أن جميع اللاعبين لا يعانون من أي إصابات باستثناء بعض الكدمات البسيطة التي لن تعيقهم عن التواجد في التدريبات.



وأشار البناي إلى أن قائد المنتخب بدر المطوع لا يعاني من إي إصابة بعد تعافيه من الشد العضلي البسيط الذي تعرض له خلال إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لا توجد مسحات pcr للاعبين خلال الأيام المقبلة لقيامهم بها في وقت سابق وظهور النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية لبعض اللاعبين والذين تعافوا منها.



إلى ذلك، من المقرر أن يصل في الـ11 من صباح اليوم وفد المنتخب الليبي استعدادا لمواجهتي «الأزرق»، وفي حال ظهور نتائج المسحات خلال ساعات فإن الوفد سيقيم أول تدريباته أيضا اليوم، إلا إذا قرر الجهاز الفني إراحة اللاعبين على أن يكون التدريب الأول غدا.



البناي: إصابة الهويدي بتمزق في العضلة الضامة تحتاج 10 أيام للتعافي.. وليبيا يصل اليوم