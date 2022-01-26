هادي العنزي



يصطدم الفريق الأول لكــرة السلة بنادي القادسيـــة في الـ 6:30 مساء اليوم بنظيره كاظمة متصدر الدوري دون هزيمة (12 نقطة) في قمة مواجهات الجولة الثانية من القسم الثاني في الدوري الممتاز لكرة السلة، ويدخل الأصفر المواجهة وفي رصيده (8 نقاط) بالمركز الرابع. ويسبق مواجهة الكبيرين لقاء يجمع الجهراء الثالث (9 نقاط) مع القرين السادس (7 نقاط) في الـ 4:30 مساء، على أن تختتم الجولة في الـ 8:30 مساء اليوم بمباراة يلتقي فيها الكويت وصيف الترتيب (11 نقطة) مع برقان الخامس (7 نقاط)، وتقام المواجهات الثلاث على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ويسعى القادسية إلى مواصلة انتفاضته في القسم الثاني، فبعد فوز مستحق على الجهراء في الجولة الأولى، يأمل الأصفر أن يلحق الخسارة الأولى في الدوري بمتصدر الترتيب، معتمدا على الحالة المعنوية العالية لجميع اللاعبين، والقيادة الفنية المتميزة لمدربه الأميركي جيوفاني ريفرا، فيما يأمل «البرتقالي» تعزيز أفضليته وتكرار فوزه على القادسية، ليبتعد في صدارة الترتيب.