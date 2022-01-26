يعقوب العوضي

ضمن منافسات الدوري الممتاز، فاز الكويت على برقان بنتيجة 3-0، بواقع (25/18، 25/20، 25/22)، وشهد اللقاء تفوقا واضحا للكويت الذي بسط قبضته على زمام النتيجة منذ بدايتها بفضل حوائط الصد الدفاعية والتصويب الخاطف والضربات الساحقة على الشبكة، وبذلك يتصدر «الأبيض» الترتيب العام برصيد 23 نقطة، فيما يبقى برقان في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.



وكان الاتحاد قد قرر استئناف الدوري العام بدرجتيه الممتاز والأولى 18 الجاري لكن عدة مباريات تم تأجيلها بداعي الظروف الصحية المرتبطة بكورونا.



إلى ذلك، سحبت في البحرين قبل يومين قرعة النسخة 39 من بطولة الأندية العربية في الكرة الطائرة، التي تستضيفها تونس بين 15 و27 فبراير، وأسفرت عن توزيع الفرق الـ 19 على 4 مجموعات. ويشارك في البطولة فريقا كاظمة والكويت، حيث جاء «البرتقالي» في المجموعة الأولى مع الترجي التونسي، الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري، شباب الحسين الأردني والسويحلي الليبي، فيما وقع «الأبيض» في المجموعة الثانية مع الكامل والوافي العماني، الريان القطري، الصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي، بينما ضمت المجموعة الثالثة مستقبل المرسى التونسي، الأهلي القطري، غاز الجنوب العراقي، خيبل اليمني وسنجل الفلسطيني، وأخيرا ضمت المجوعة الرابعة البيشمركة العراقي، السيب العماني، الشعلة اليمني ودار كليب البحريني.