ضيقت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» امس الخناق على عناصر تنظيم داعش المتحصنين داخل سجن غويران او ما يعرف بسجن «الصناعة» في شمال شرق سورية، بعد أيام من هجوم شنوه وتلته اشتباكات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: «تعمل القوات الكردية على تضييق الخناق على عناصر التنظيم المتحصنين في القسم الشمالي من السجن، بموازاة عمليات تفتيش حذرة للأبنية».



وأفادت «قسد» في بيان امس، عن استسلام 250 عنصرا جديدا من التنظيم، بعد «عمليات مداهمة دقيقة» لبناء تحصنوا فيه داخل السجن، ما يرفع العدد الإجمالي للعناصر الذين سلموا أنفسهم الى 550.



ولم تتضح الوجهات التي يتم نقل هؤلاء إليها وفق المرصد، الذي أفاد بأن عشرات الأطفال، ممن التحقوا سابقا بالتنظيم والمحتجزين في السجن كانوا في عداد من تم نقلهم منه.



وتحدث مدير المرصد عن مفاوضات بين الجانب الكردي والتنظيم من أجل التوصل إلى اتفاق ينص على توفير الطبابة لجرحى التنظيم، مقابل إفراج الأخير عن رهائن يحتجزهم من حراس السجن وموظفيه.



وبحسب المرصد، يحتفظ عناصر التنظيم المتطرف بقرابة 27 رهينة داخل السجن، فيما لايزال مصير 40 آخرين مجهولا.



وتتقدم قوات سوريا الديموقراطية وقوات الأمن الكردية (الأساييش) ببطء داخل السجن، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، خشية من وجود عناصر متوارية للتنظيم في بعض الأبنية ومن وقوع «حمام دم».