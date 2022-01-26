بيروت - عامر زين الدين



لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أن زيارته إلى موسكو بعد انقطاع 4 سنوات بسبب الأحداث في لبنان وجائحة كورونا، الى ان العالم كله يعيش اليوم فوضى ونتجه معه نحو المجهول.



وأضاف جنبلاط أن الدور الروسي في لبنان كان دائما إيجابيا في الحفاظ على الاستقلال اللبناني ومنع التدخل الخارجي، وليست روسيا وحدها فهناك صراع دول على كل منطقة الشرق، بينما الدور الإيراني رائد في لبنان، لكنهم لا يتفهمون لغز ما هو لبنان المتنوع والجامعات والإرساليات والمدارس، لبنان منارة العيش المشترك والعلم في الشرق العربي. فلا أملك علاقات مع الإيرانيين ولا صداقات قريبة معهم، والبعض من المسؤولين الإيرانيين قالوا «نحن نمتلك الساحة اللبنانية والعراقية واليمنية والسورية فهذه ليست طريقة تخاطب، نعم نحن بلد صغير ومقسوم طائفيا ومذهبيا، لكننا بلد وكيان موجودان، وعليهم أن يكونوا أكثر حذرا في بعض التصريحات».



وفي حديث لقناة «روسيا اليوم»، نوه بوقوف دول الخليج الى جانب لبنان، معتبرا أن «ضربات الحوثيين الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة أمر خطير، واعتداء على أمن الخليج مجددا لكن بشكل نوعي كبير ومخيف ولا أدري كيف ستتطور الأمور».



وإذ لفت الى نظرة روسيا لرئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري كممثل للاعتدال السني كما والده الرئيس رفيق الحريري، شدد جنبلاط على ضرورة أن تتمتع الدولة اللبنانية بالسيادة على كل المرافق اللبنانية وبخطة دفاعية وتمتلك قرار السلم والحرب، انطلاقا من الدستور.



وتابع: ان دخول لبنان حلقة الانهيارات السياسية والاقتصادية والنقدية أوصلنا الى شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويجب ان يكون التركيز على القيام بالإصلاحات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأولوية للوضع المعيشي والتفكير في الاقتصاد اللبناني ليصبح منتجا، فرغم ان شروط الصندوق قاسية فإنه لا مهرب منها، لوقف التدهور وكي يخرج لبنان بعد سنتين أو أكثر من الكبوة الهائلة فعلى الأحزاب اللبنانية والشخصيات أن تتجاوز الحسابات الضيقة والصغيرة من أجل المصلحة الوطنية العليا، ولا أدري ما خلفيات عودة الثنائي الشيعي للحكومة، أما انفجار مرفأ بيروت فلا يستطيع أن يمر دون محاسبة، ولست أدري لماذا لم يصدر القرار الاتهامي بعد.. ننتظر!



ورأى جنبلاط «فرصة للذين هاجروا أن يصوتوا في الانتخابات المقبلة، فربما يغيرون من الأمور، ووضع شروط مختلفة للبنان وكسر الحاجز الطائفي المذهبي، وحتما ستخرج إمكانات وطاقات جديدة وهذا مستقبل الشباب اللبناني بالتغيير».