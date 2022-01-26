بيروت - أحمد عز الدين



أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته قبل ظهر امس، 40 مادة من مشروع الموازنة للعام 2022 في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.



واثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: «مثلما تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس الأول في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة، وتوقف المجلس أمام مواد عدة تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجددا، كما علق البحث في بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش».



وأكد أن جلسات مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع، وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي: «من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع وعند إنجازه، نخرج ببيان خطي حوله، ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي إلى تحفيز الاقتصاد».



وعن الضرائب الجديدة، قال: «هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج».