قالت مملكة البحرين إنها تسلمت أحد مواطنيها المدان بقضايا إرهابية والذي كان هاربا في الخارج وذلك بناء على نشرة دولية حمراء صادرة بحقه من الإنتربول الدولي.



وأفادت وزارة الداخلية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» امس أنه: «في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعى أحمد جعفر محمد علي «49 عاما» والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات، وذلك في قضايا إرهابية، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتى 2015».



وأوضح البيان أنه «بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدول الصديقة، تم القبض على المذكور، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء، بناء على طلب من مملكة البحرين». وأشارت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول البحرينية إلى أنه تنفيذا لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور.