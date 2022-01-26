أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز على ما يبدو صباح امس، حسبما أعلنت سيئول، ما من شأنه أن يكون خامس تجربة لأسلحة تقوم بها بيونغ يانغ التي تستعرض قوتها العسكرية فيما تتجاهل العروض الأميركية لإجراء حوار.



وقالت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان ان «كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز مفترضين» من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضافت أن وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تقوم بتحليل المعطيات. وصواريخ كروز غير محظورة ضمن العقوبات الدولية الحالية المفروضة على بيونغ يانغ، كما أن سيئول لا تعلن دائما عن إطلاق مثل هذا الصواريخ في الوقت الذي تحصل فيها كما تفعل بالنسبة لتجارب الصواريخ الباليستية.



وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لوكالة «يونهاب» انه في حال «إطلاق مثل هذا الصاروخ في اتجاه الجنوب فإن أنظمتنا للرصد والاعتراض ليس لديها أي مشكلة في التصدي لها».



وقال يانغ مون-جين الاستاذ في جامعة دراسات كوريا الشمالية لوكالة «فرانس برس»: «يبدو ان كوريا الشمالية تريد اختبار رد فعل واشنطن مع استعراض وجودها على الساحة الدولية». وأضاف أنه عبر إطلاق صاروخ كروز «لا تنتهك بيونغ يانغ عقوبات الأمم المتحدة لكن لايزال بإمكانها محاولة جذب انتباه العالم بينما تتجاهل الولايات المتحدة».



محليا، تستعد كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى الثمانين لمولد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في فبراير وكذلك الذكرى الـ 110 لمولد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ في ابريل.