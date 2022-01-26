غداة الانقلاب الذي نفذه الجيش في بوركينا فاسو وأطاح بالرئيس روك كابوري، نظمت امس تظاهرة لدعم الانقلابيين في واغادوغو، حيث عاد الهدوء بعد أيام من التوتر.



وتجمع عشرات الأشخاص في ساعة مبكرة من صباح امس في ساحة «بلاس دو لا ناسيون» وسط العاصمة، حيث نظمت تظاهرة داعمة للجيش.



ويبدو أن الحياة عادت إلى طبيعتها في واغادوغو: السوق الكبيرة والمتاجر والمحلات ومحطات الوقود أعادت فتح أبوابها دون وجود عسكري ملحوظ في وسط المدينة، كما أفادت وكالة فرانس برس.



وأنهى هذا الانقلاب ثلاثة أيام من التظاهرات المناهضة لكابوري وعملية التمرد في العديد من ثكنات البلاد.



وتعاقبت ردود الفعل الدولية المنددة بـ«الانقلاب» وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «من الواضح جدا، كما هي الحال دائما، أننا بجانب المنظمة الإقليمية (التي تمثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) في إدانة هذا الانقلاب العسكري».



وقال ماكرون للصحافيين أيضا خلال جولة في وسط فرنسا إنه تم إبلاغه بأن رئيس بوركينا فاسو المخلوع «بصحة جيدة» ولا يتعرض لخطر.



من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي امس تمسكه باحترام مؤسسات الجمهورية والنظام الدستوري في بوركينا فاسو، تعليقا على الاحداث.



وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الأمن والدفاع إلى البقاء وفية لمهماتها الأساسية المتمثلة في حماية السكان والدفاع عن الدولة، من خلال تأكيد مطالبهم بطريقة غير عنيفة.



وأضاف البيان: «في هذه اللحظة من انعدام اليقين، يظل الاتحاد الأوروبي منتبها لتطورات الوضع، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس. كما يدعو إلى إعادة حرية الرئيس روك كابوري وأعضاء مؤسسات الدولة على الفور».



كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه عن استنكارها لاستيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.



وقالت المتحدث باسم المفوضة رافينا شامداسانى ـ في مؤتمر صحافي بجنيف امس إن المفوضة السامية شددت خلال زيارتها لبوركينا فاسو في نوفمبر الماضي على أهمية الحفاظ على المكاسب الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت في عام 2020.



وأضافت: إن باشليه دعت الجيش إلى الإفراج الفوري عن كابوري، وغيره من المسئولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم.. داعية إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري.