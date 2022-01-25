ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتصدي

لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية للمنظومة الصحية في البلاد وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.. فإن الإدارة العامة لمراكز الخدمة مستمرة في استقبال المراجعين خلال المرحلة الراهنة في كافة مراكزها على مستوى البلاد خلال مواعيد الدوام الرسمي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً والفترة المسائية من الـ 3 عصراً حتى الـ 7 مساءً.



وأكدت على انه لن يتم استقبال أي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية أو تطبيق (سهل) أو منصة (متى)، ما عدا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت الإدارة أهمية الالتزام بالمواعيد خلال ساعات الدوام الرسمي، مشددة على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية ولبس الكمام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.