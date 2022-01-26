وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



ووافق المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمياوية وتهريبها بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، كما وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني.