عبدالكريم أحمد



حدد القضاء المغربي يوم غد الخميس موعدا لمحاكمة مغربيين اثنين بتهم تتعلق بتصوير وابتزاز وتهديد مواطنين كويتيين ماليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان المجني عليهم قد لجأوا بشكوى إلى الجهات الأمنية المغربية ضد المتهمين، وبضبطهما تبين أنهما يستدرجان ضحاياهما عبر برامج التواصل الاجتماعي وتصويرهم وابتزازهم إما بتحويل الأموال أو تسريب المقاطع ونشرها.



وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من التحصل على مبالغ مالية كبيرة اضطر المجني عليهم لتحويلها إليهم تجنبا للفضيحة، إلا أنهم واصلوا ابتزازهم له ولم يكفوا عن ذلك، الأمر الذي جعلهم يتقدمون بالشكوى.