دارين العلي



أفرجت الهيئة العامة للبيئة عن 6909 شحنات مواد كيميائية وفق احصائية شهر ديسمبر الماضي منها 2387 للتصدير و4522 للاستيراد.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن هذه المواد لا يمكن ان تخرج أو تدخل الى البلاد دون موافقة الهيئة التي تقوم بالفحص العشوائي على عينات الشحنات للتأكد من مواصفاتها ومطابقتها للشروط المعمول بها محليا وعالميا.



وأوضحت المصادر أن ادارة السلامة الكيميائية ومختبرات التحليل بمختلف أقسامها تداوم في المنافذ للكشف بشكل دائم على هذه الشحنات، لافتة الى ان استهلاك الكويت من المواد الكيميائية يكمن في المعقمات والمنظفات والمواد الطبية وغيرها، أما التصدير فيكون متعلقا بالمواد الأولية الخاصة بالتصنيع الطبي ولدول الخليج والعالم.



وذكر ان «البيئة» لا ينتهي عملها بمجرد الافراج عن المواد، بل تقوم إدارة التفتيش وبشكل دوري بحملات تفتيشية على مخازن هذه المواد للتأكد من تخزينها وفق الشروط والقوانين ومخالفة كل من يثبت عدم اتباعه المعايير في تخزين المواد الكيميائية حرصا على السلامة العامة.



هذا، وأشارت الاحصائية الى ان الهيئة أصدرت خلال الشهر الماضي 9 رخص جديدة لاستيراد المواد الكيميائية وجددت 4 رخص بينما سمحت بإضافة 16 مادة على الرخص الموجودة حاليا للشركات.



وأكدت احصائية قسم المختبرات التحليلية انها قامت بفحص 2842 بيانا لـ 4033 حاوية في منافذ الشويخ والشعيبة والنويصيب والصليبية والدوحة ومطار الكويت الدولي.