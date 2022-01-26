محمود عيسى



ذكرت «ميد» أن 5 من 8 أسواق في منطقة الخليج تتم متابعتها من قبل «ميد بروجكتس» سجلت نموا خلال الفترة بين 9 ديسمبر 2021 و13 يناير 2022، حيث ارتفعت قيمة مؤشر مشاريع 8 دول في منطقة الخليج بنسبة 0.3% من 3.3 تريليونات دولار إلى 3.31 تريليونات دولار.



أما بالنسبة لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجع بنسبة 0.2% خلال الفترة المذكورة من 2.63 تريليون دولار إلى 2.62 تريليون دولار، وسجلت الكويت ارتفاعا طفيفا خلال الشهر المذكور بنسبة 0.3%، حيث ارتفعت قيمة مؤشر المشاريع من 202.4 مليار دولار إلى 203 مليارات دولار.



كما ارتفعت القيمة السوقية لمشاريع المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7% من 1.3 تريليون دولار إلى 1.32 تريليون دولار، في حين نما مؤشر المشاريع في العراق بنسبة 1.8% من 434.8 مليار دولار إلى 442.5 مليار دولار.



وكانت عمان أفضل الأسواق أداء، حيث نمت بنسبة 9.3% من 181.8 مليار دولار في ديسمبر إلى 198.8 مليار دولار في يناير، وانخفض سوق المشاريع في البحرين بنسبة 0.3% ليصل إلى تقييم 53.8 مليار دولار في يناير من 54 مليار دولار في ديسمبر، بينما سجلت قيمة قطر انخفاضا طفيفا من 200.9 مليار دولار إلى 200.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.



في غضون ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأسوأ أداء الشهر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 6.7% من 684.7 مليار دولار إلى 638.8 مليار دولار.