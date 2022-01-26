أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي عن تعرض جنود حفظ السلام «يونيفيل» كانوا في دورية روتينية لهجوم غربي قرية رامية بجنوب لبنان، بعد ان تم اعتراض سياراتهم، حيث جرح أحد الجنود.



ولفت تيننتي إلى ان «الجناة قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض».



وأضاف ان: «القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث وتمكنت من تهدئة الوضع». مشيرا الى ان «جنود حفظ السلام لم يكونوا على أملاك خاصة ولكن على طريق عام يسلكونه في العادة، وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان».



ولفت الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» إلى انه «بموجب القرار 1701، تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها».



وأشار تيننتي إلى ان «الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي»، داعيا السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها.