قبل خوض منتخب مصر ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا أمام ساحل العاج اليوم، ألقي القبض على شاب يؤدي امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلا من المهاجم الدولي مصطفى محمد المتواجد حاليا مع «الفراعنة» في الكاميرون، فيما نفى والد لاعب غلطة سراي التركي أن يكون نجله قد طالبه بذلك.



وعقب توقيفه، اعترف الشاب بالواقعة وأكد أنه يساعد صديقه اللاعب مصطفى محمد وتم تحرير محضر بالواقعة وفقا لتقارير صحافية مصرية.



وقالت تقارير ان غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وهو غير مقيد بكشوف الطلبة إذ تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم لاعب كرة قدم شهير بالمنتخب الوطني المصري والمقيد كطالب بالمعهد إلا أنه موجود ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري بالكاميرون.



وتابعت: «بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه صديق اللاعب وحاصل على ليسانس آداب وأن هذه كانت المادة الأولى التي يؤدى فيها الامتحان بدلا من صديقه اللاعب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق».



وفيما تحولت هذه التقارير إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى والد اللاعب ما تردد عن أداء طالب الامتحانات بدلا من نجله في المعهد العالي التابع لإدارة شبرامنت التعليمية، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.



وقال: «لمصلحة من هذه الشائعات؟ مصطفى كان يستطيع التقدم باعتذار، إذا كان مرتبطا كما يقال بأداء امتحان، أو يتقدم بالتماس لوزارة التعليم العالي، خاصة أنه في مهمة قومية».



ووصف والد اللاعب الموقف قائلا: «كل ما يخص بتأدية طالب الامتحان بدلا منه غير صحيح وأمر مضحك».



في المقابل، نقلت «بوابة الأهرام» عن الشاب انه «تخرج في كلية الآداب، وشارك في 3 امتحانات سابقة بدلا من صديقه قبل اكتشاف الواقعة».



وعلق أحد الساخرين على مواقع التواصل: «وزارة التربية والتعليم كلها و100 مليون مصري وكل متابعي كرة القدم في القارة يدركون أن مصطفى محمد في الكاميرون. هذه أغبى جريمة سمعت عنها».