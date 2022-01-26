بيروت - منصور شعبان



كشف وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي عن «ضبط شحنة كبتاغون كانت متوجهة إلى أفريقيا وكان من المفترض أن تتوجه بعدها إلى الخليج وعلى الأرجح إلى السعودية»، لافتا إلى أن «الشحنة وصلت امس إلى بيروت وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي».



وقال في مؤتمر صحافي: «إننا وعدنا ألا يكون لبنان مصدرا للأذى ومصدرا للسموم، والعمل الدقيق أدى إلى ضبط شحنة كبتاغون داخل 7 أطنان من الشاي في طريقها إلى توغو في أفريقيا على أن تصل إلى الخليج».



وشدد المولوي على ان: «كشف شحنات الكبتاغون دليل على العمل الجدي وكلما سمعتم عن عمليات أمنية يعني ذلك اننا في الطريق الصحيح، فهذا دليل عافية وعلى ان الشحنات لا تمر وأن الأبطال في قوى الأمن وشعبة المعلومات يقومون بعملهم».