مجلس الأمة يجدد الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد التصويت حيث وافق على طلب طرح الثقة 18 نائباً ورفضه 23 نائباً

خالد العنزي معارضاً لطرح الثقة: وزير الدفاع فنّد محاور الاستجواب وأي شخص لا يملك مصادرة قناعات الآخرين وبيّنتُ أن هذا الاستجواب يفتقر إلى بعض الأسس الدستورية وقلنا أنه لا يرقي لهذه المنزلة

-لا يعيب أي من النواب الالتزام بالفتوى التي صدرت حول دخول المرأة الجيش ومن يدّعي بفرضية بطلانها من المحكمة الدستورية فهذا شأنه

- لا يجوز استخدام الأدوات الدستورية لإيصال رسائل سياسية ولا أعلم ما هي المنهجية من تقديم سيل من الاستجوابات فما هو الهدف؟.. إن الهدف حل مجلس الأمة

-أصبحنا محل تهكّم وسخرية وتشفّي من الدول الخليجية بسبب ممارساتنا وأصبحوا ينتظرون جلسات مجلس الأمة ليشاهدوا هذا الصدام بيننا

-دورنا هو التشريع والرقابة ومن حق النائب ممارسة دوره الدستوري وأسأل النواب اليوم أنتم الحكم هل الاستجواب يستحق إعدام الوزير سياسياً؟

-الأخ حمدان يقول سنعود للاستجواب وأنا عندي الشجاعة والجرأة للوقوف بوجه أي استجواب شخصاني ولن نقبل بذلك أبداً

حمدان العازمي مؤيداً لطرح الثقة: من يقول إن الاستجواب وراءه سراق المال العام أسأله من يقف مع الوزير من يقف وراءه؟ ونحن نأسف أن بعض النواب غير قادر على البر بقسمه ونحن نرفض التشكيك من قبل بعض النواب

-أتحداكم أن المحكمة الدستورية ستبطل قرار وزير الدفاع حول ضوابط دخول المرأة للجيش والفتوى صارت سرية وتنقل من وزير الأوقاف إلى وزير الدفاع فكيف يحدث هذا؟

-لا توجد قطع غيار للأسلحة والدبابات تخرج منها اثنين في المناورات والباقي في المخازن والزوارق غير صالحة ولا تدخل إلى البحر والاستجواب قائم إذا لم يقم بتصحيح الأوضاع

-مع الأسف لم أكن أتمنى من الأخ عبدالله التشكيك والقول إن الاستجواب وراءه سراق المال العام عيب هذا الكلام ونحن نعرف كل شيئ "ولا تجيبون الكلام حق نفسكم "

-إذا باستجواب وزير الدفاع هذا موقفكم فكيف إذا قُدم الاستجواب لرئيس الوزراء.. والشاعر يقول "عيب على اللي يتقي عقب ما بان وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه"

-بعض النواب أقسم ومن ثم يحدث هناك اصطفاف مع الوزير ومن يطبل للوزير ..وبعض ما قيل عن الاستجواب غير صحيح ولن أقول أنه كذب

عبدالله الطريجي معارضاً لطرح الثقة: هذا الاستجواب قُدّم بعد أداء الوزير للقسم بساعتين فقط فكيف نتحدث عن الدستور ولا نتدرج في العمل البرلماني من خلال الأدوات الأخرى ومنها التلويح في المساءلة؟

-الوزير كان متعاوناً منذ البداية وأوقف قرار التحاق المرأة بالجيش منذ أن حدث اللغط حول الموضوع وطلب رأي هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف حول الموضوع

- الوزير أحال ما يتعلق بقضايا فساد إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ومنهم اثنان من الضباط..وأحد من تم إحالتهم هو من أبناء عمومته ومن الأسرة الحاكمة ومن ثم تمت إحالتهم للنيابة العامة

-الوزراء الشيوخ هم المستهدفون في هذا المجلس ونحن سوف نقف معهم وخصوصاً المصلحين منهم وسنتصدى لهذا المخطط الذي يقوده عدد من الفاسدين

-حمد جابر العلي لا يبحث عن المناصب أو غير ذلك ويكفيه فخراً أنه محبوب من أهل الكويت وهذا دين عليك ويكفيه فخراً أن والده مات فقيراً والكل يعلم ذلك

-يقولون إنهم سيستلمون الوزراء الشيوخ واحداً تلو الآخر إلا أننا سنقف مع كل المصلحين من الوزراء الشيوخ من أبناء الأسرة ولا ضير إذا تراجع أي شخص ممن أعلن موقفه سابقاً..والرجوع إلى الحق فضيلة

شعيب المويزري مؤيداً طرح الثقة: أُكن لشخص الوزير كل احترام وأحترم كل الآراء لكن الدولة أهم من الجميع وأنا حدثت الوزير عن عشرات الضباط الذين أجبروا على التقاعد وهذا لا يجوز وقال لا أستطيع ردهم جميعاً

-ماذا يحدث في جهاز الاستخبارات والمستشفى العسكري؟ وأنا لا أشكك في ذمتك لكن لا نقبل بالخطأ وظلم 120 ضابطاً في الجيش يعتبر نهشاً بهذا الوطن الجريح وعليك البحث فيما يحدث بالدائرة المالية

-رئيس الوزراء تحدث وقال من يعلم شيئاً عن الفساد يُبلّغ ومن ثم يقومون بإحالة من بلغوا عن الفساد إلى النيابة العامة ونحن لسنا ضدك يا وزير الدفاع..لكننا تعرضنا إلى غزو

-تحدثتُ مع رئيس الأركان ومسؤولي الدفاع عن قضية الضباط الذين أُجبروا على التقاعد ولم يحركوا ساكناً ولن أسكت عن الخطأ حتى لو صدر من ابني..وأنا نبهت الوزير على قضايا كثيرة

-وزارة الدفاع لا ترد على ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة حول العديد من القضايا وهناك عمولات محرّمة وتم استلام طائرات غير صالحة للعمل في الوزارة في عهدك ونحن نتحدث عن أداء

-إن كنت تعلم عن تلك القضايا في وزارة الدفاع فهذا أمر لكن إن كان من حولك لا يخبرونك بما يدور وأنت تثق بهم فهذه مشكلتك وأنت تدير وزارة تعنى بالأمن القومي ونحن في بلد جريح

-سنترك رئيس الوزراء حالياً والأسبوع المقبل سنخبر وزير الخارجية بكيفية إدارة الأمور بشكل فاسد في العديد من القضايا التي تحدُث ونحن لن نسكت عن الخطأ