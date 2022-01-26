الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم..فجميعنا يحرص على التمسك بالدستور وتحقيق المصلحة العامة

أُبدي كل صور التعاون الممكنة مع مجلس الأمة

الثقة تزيد من عزمنا على المضي قدماً في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أنه لن يكون يوما حاميا للفساد أو مدافعاً عن الفاسدين، بل سيقف دائماً مع كلِ جهد أو توجه لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور، مبدياً كل صور التعاون الممكنة مع المجلس، في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها.

وقال في كلمة له بعد تجديد مجلس الأمة الثقة به: إن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب، واتخذه سراحاً يُنير له دروب العمل والبذل والعطاء، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يضع دائما في عين الاعتبار، مايقدمه الأعضاء من ملاحظات، وما يطرحونه من أفكار ومقترحات، تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد، وتسهم في ترجمةِ الرؤية والتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة.

وأضاف: لقد شرفت اليوم بتجديد الثقة من ممثلي الأمة، وصوت شعبها الحر الأبي، الذي نص دستورنا على سيادته، وجعله مصدراً لجميع السلطات، والذي لمسنا تعاطفه وتأييده الكبير لما طرحناه خلال جلسة الاستجواب، وهذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، التي كلفنا بها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، كما أنها تزيد من اصرارنا وعزمنا على المضي قدماً، في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

وقال: أتقدم بالشكر لأبناء الشعب الكويتي الأوفياء، الذين غمروني بصادق دعائهم، وكريم مشاعرهم، من خلال دعمهم الذي لمست منه تأييداً ومؤازرة لموقفنا، وهذه المشاعر إنما هي دينٌ في عنق كل مسؤول كويتي، كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، والأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، الذين منحوني فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء، على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون، هي محل اعتزاز وفخر.

كما ثمن مواقف جميع الأعضاء المؤيدة لموقفنا والمعارضة، ضمن اطار وحدود الممارسة الدستورية.