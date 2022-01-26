نطالب الجهات المعنية بتحمل المسؤولية..والقيام بتقويم هذا الانحدار في المسيرة التعليمية

أعرب عدد من مؤسسات المجتمع المدني عن خيبة أملهم جراء التردي في التحصيل التعليمي للطلبة بالمواد الأساسية من اللغة والرياضيات والعلوم وذلك بعد نتائج دراسة "ميزة" التجريبية التي أجريت في ديسمبر الماضي على 267 مدرسة بالتعليم العام والخاص من قبل وزارة التربية.

وقالت في بيان لها حصلت "الأنباء" على نسخة منه: "إننا وجميع المهتمين بتطوير التعليم تحذر من أن يؤدي هذا التردي إلى كارثة وطنية تعيق خطط تنمية رأس المال البشري الكويتي والذي هو المركز الأساسي لخطط تنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا".

وهذا ما جاء في البيان:

ببالغ الدهشة والاستياء تابعنا نحن الموقعون أدناه نتائح دراسة "ميزة" التجريبية التي أجريت في ديسمبر الماضي على 267 مدرسة بالتعليم العام والخاص من قبل وزارة التربية، ويشير بشكل واضح هذا المستوى المخيب للآمال إلى التردي في التحصيل العلمي للطلبة بالمواد الأساسية من اللغة والرياضيات والعلوم..وإننا وجميع المهتمين بتطوير التعليم نحذر من أن يؤدي هذا التردي إلى كارثة وطنية تعيق خطط تنمية رأس المال البشري الكويتي والذي هو المركز الأساسي لخطط تنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا، ونطالب الجهات المعنية في وزارة التربية تحمل المسؤولية عن تلك النتائج وناشدت الجهات العليا في الدولة بتكليف المركز الوطني لتطوير التعليم للقيام بتقويم الانحدار في المسيرة التعليمية والالتفات إلى أهمية تطوير التعليم والنهوض به من خلال أفضل الأساليب التعليمية والتركيز على تأهيل الطلبة للانخراط في علم المستقبل لمواكبة التطورات التقنية،لذا ندعو بشدة إلى الارتقاء بمستوى المسؤوليات لتطوير التعليم وأخذها مأخذ الجد كما ونرفع الأمر لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتركيز ومتابعة أداء الأجهزة التي تقوم برسم خطط واستراتيجيات التعليم وأجهزة قياس مستوياتها.