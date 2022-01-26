وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته: نصت المادة (٢٦) من الدستور على أن " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم، المصلحة العامة ولا يولى الغير كويتيين بالوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ".

وفي ضوء سياسة إحلال العمالة الوطنية والقوانين المنظمة لها ذات العلاقة وبناء على ما تناقلته وسائل الإعلام من صورة لقرار مجلس الوزراء وخاص بتعيين مستشارين غير كويتيين في ادارة الفتوى والتشريع.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: -

١- كم عدد المستشارين غير الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع قبل ٥ سنوات وكم يبلغ عددهم حالياً وماهي نسبة الزيادة الحالية بعددهم عنها قبل ٥ سنوات وماهي مبرراتها ٠

٢- يرجى موافاتي بجدول يبين خبرات المستشارين غير الكويتيين وسنة التخرج والوظائف التي تقلدوها ودرجاتهم الوظيفية عند تعاقدهم. مع بيان الأعمال المنوطين بها بالفتوى وهل من ضمنها حضور جلسات المحاكم وإذا كان هناك مانع يرجى تزويدي به، وهل يقومون بمباشرة القضايا مثل أعداد الصحف ومذكرات الدفاع والطعن على الأحكام

٣- ما هو عدد المستشارين الغير كويتيين المعينين على بند عقود مؤقتة من الذين انتهت خدمتهم بالتقاعد وماهي أسباب تعينهم بإدارة الفتوى؟ مع بيان عدد مرات التجديد لهم وماهي الاعمال المناطة بهم وموقع عملهم بالفتوى وما هي المزايا التي يتمتعون بها وهل هؤلاء المستشارين يعتبرون على الكادر العام لأعضاء الفتوى وإذا كانت الاجابة بالنفي فما هو السند القانوني لإسناد ملفات الفتوى او القضايا عليهم؟

٤- كيف يتم اختيار المستشارين غير الكويتيين وهل هناك حاجة طلبها رؤساء القطاعات المعنية فيرجى تزويدي بها وهل هناك لجان تم تشكيلها لمقابلتهم للاختيار فإن كان الجواب بنعم بيان يرجى تزويدي بأعضاء هذه اللجان وعدد من تمت مقابلتهم ومكان الاجتماع وبيان تواريخ السفر خلال السبع سنوات الماضية، وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب ذلك مع تزويدي بكيفية اختيارهم لكل مجموعة

٥- هل هؤلاء المستشارين تم انتدابهم أو إعارتهم إلى جهات أخرى غير الفتوى والتشريع وما هي المبررات والاعمال التي يقومون فيها بهذه الإعارة بالجهات غير الفتوى وهل يتم صرف مكافأة لهم وهل هناك منهم معار لأكثر من جهة؟

مع تزويدي بمن يقرر الموافقة على مثل هذه الانتدابات لغير الفتوى وهل تعرض على لجان متخصصة او لجنة شئون الأعضاء ام فقط بقرار وما هو مصدره؟

٦- ما هو الجدول الزمني لتكويت الوظائف الفنية بالفتوى والتشريع مع تزويدي بالخطط والبرامج المقررة وفق خطة الفتوى أو خطة التنمية الخمسية ومن هم اعضاء لجنة التطوير بالفتوى وكيف يتم اختيارهم؟