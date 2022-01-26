قالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة ، إن بلادها قد تطور قدراتها الدفاعية بعد هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في الوقت الذي تستمر فيه في التواصل الديبلوماسي مع طهران لتقليل التوتر الإقليمي.

وقالت لقناة سي.إن.إن الإخبارية التلفزيونية يوم الثلاثاء، إن الاستخبارات الإماراتية أوضحت أن الهجومين انطلقا من اليمن وإنه ثمة حاجة لوقف تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة إلى المجموعة. وأكدت نسيبة أن مناقشات أمنية تجري مع واشنطن بهذا الشأن.

وأضافت: "قدرتنا على اعتراض هذه الهجمات من الطراز العالمي. ومن الممكن دائما أن تتم عمليات التطوير والتحسين والتعاون الإضافي في الاستخبارات وأعتقد أن هذه هي المجالات التي ندرسها مع شركائنا" الأمريكيين.

ولفتت إلى أن الإمارات تناقش مع شركائها الأميركيين زيادة الضغط على الحوثيين لتنشيط جهود السلام المتعثرة التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابعت "وهذا يعني إدراجهم من جديد في قوائم العقوبات ... وربما إدراج شخصيات إضافية ويعني توقف التدفق غير المشروع للسلاح والتمويل إليهم".

وقالت نسيبة إن الحوثيين لن ينجحوا في النيل من مكانة الإمارات كملاذ آمن.

وأضافت أن الإمارات التي أجرت مباحثات مع إيران ستواصل مساعيها الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وفي الوقت نفسه تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها "دفاعيا وهجوميا" في الصراع اليمني.



