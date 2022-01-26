أفرجت الولايات المتحدة عن 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، وذلك ضمن خطة إدارة "جو بايدن" لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار التي سجلت أعلى مستوى منذ 2014.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه تم إقراض النفط لسبع شركات -وذلك ضمن الخطة المعلنة مسبقًا- في ثاني أكبر سحب من المخزون الاستراتيجي للنفط على الإطلاق.

وبموجب تلك الخطوة، وصلت كمية النفط التي تم سحبها من الاحتياطات الاستراتيجية إلى مستوى قريب من 40 مليون برميل.

وكشف "بايدن" في نوفمبر عن خطة لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وذلك ضمن جهود مشتركة مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لخفض الأسعار.

وأكد البيت الأبيض في بيان، الأسبوع الماضي، تزامنًا مع قفزة الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول المنتجة للنفط لضمان زيادة العرض وتلبية الطلب.