قال مسؤول إنه تم فتح تحقيق بشأن إهمال محتمل عقب نفوق 9 من حيوان الحمار الوحشي في منتزه مفتوح بالقرب من عاصمة بنجلاديش دكا.

وقال "جاهيدول كابير" مدير مشروع منتزه بنجاباندهو المفتوح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه يعتقد أن ستة من تلك الحيوانات نفقت بسبب العدوى من أنواع مختلفة من البكتيريا، في حين نفقت ثلاثة أخرى منها بسبب إصابات ناجمة عن الاشتباك مع حيوانات أخرى.

ونفقت الحيوانات في منتزه في جازبور، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال دكا، خلال 22 يوما حتى أمس الثلاثاء.

وأضاف مدير المشروع أن الحيوانات نفقت عقب أن ظهرت عليها أعراض إسهال، مضيفا أنه تم نقل 22 من حيوان الحمار الوحشي لمكان أفضل للتغذي على الحشائش عالية الجودة ومياه الشرب الآمنة.

وأضاف كابير" يجرى التحقيق لتحديد ما إذا كان الإهمال سبب نفوق الحيوانات".