يعتبر الجناح الإسباني في معرض إكسبو 2020 دبي معرضا غامرا حيث يأخذ زواره رويداً رويداً إلى غابة ذكية متطورة؛ بما يعزز فكرة الحوار بشأن المستقبل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجناح يأخذ موقعه في منطقة الاستدامة، على مساحة 6000 متر مربع، من مواد مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام مثل الخشب والحديد والنسيج، ويحتوي الجناح على منطقتين للمعارض بموضوعين مختلفين ، مع سلسلة من الإنجازات التي تستعرض مشاركة إسبانيا بالثقافة العالمية.

كما يستحضر الجناح روح الحضارة الإسلامية الضاربة بجذورها في تاريخ الدولة الأندلسية في إسبانيا، التي مهدت للتقدم والنمو في كل المستويات؛ حيث حرص القائمون على الجناح على تصميمه لعرض الروابط التاريخية الوثيقة بين إسبانيا والعالم العربي ، ومنها مجسم يحوي علي ما يقرب من 4000 كلمة مشتركة بين اللغتين العربية والإسبانية.

وجرى تصميم كل ركن من أركان جناح إسبانيا، بدءًا من مواد الواجهة إلى الأثاث، ليعبر عن شعار أنشطته المختلفة، فالغابة الذكية الموجودة أسفل الجناح، بها أشجار صنعت من مادة خاصة تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على ابتكارات إسبانية تعبر عن التزام البلد الأوروبي بأجندة 2030 للتطور المستدام.

وستجد داخل الغابة الذكية معلومات فريدة حول الطحالب الدقيقة ضد التغييرات المناخية والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون واستخدامها كعامل مضاد للسرطان، إضافة إلى شرح وافي حول طرق الالتزام فيما يخص المحافظة علي البيئة، مروراً بأجمل المنتزهات والشواطئ الإسبانية الشهيرة، وشاشات عرض عن نسب استهلاك المياه العذبة في العالم المستخدمة في إنتاج الغذاء، وعرض أفضل التكنولوجيات في مراقبة المحاصيل.

ويعرض الجناح سبل الاستفادة من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، وكيفية فتح أسواق جديدة للتسويق والتركيب لتلك الطاقات النظيفة، واستخدام الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة، بالإضافة إلى إيجاد طرق شحن ذكية لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية والاستخدام المستدام للطاقة، فضلاً عن تصميم حلول تقنية لجعل انترنت الأشياء ممكناً حيث تتيح مستشعرات "ليبيليوم" اللاسلكية توصيل العالم المادي بالعالم الرقمي.

وإسبانيا بلد يعتني بتراثه، وهو الأول عالميا من حيث عدد محميات المحيط الحيوي لليونسكو الذي يبلغ 52 محمية، لذا وضع على عاتقه مسألة الحد من النفايات من أجل الاستدامة، وحماية الأرض من الآثار الكربونية المهددة لها، كما ينقلك الجناح إلى استوديو دانييل كانوجار لتشاهد أحد أكبر مشاريعه "دينامو"، وهو تركيبة مرئية ومسموعة صٌممت خصيصاً لجناح إسبانيا، وصُنعت بالتعاون مع الملحن فرانسيسكو لوبيز .

ويٌعرف عن الإسبان شهرتهم في صناعة "الفن"، وقبل أن تصل محطتك النهائية وجهتها داخل الجناح الإسباني بإكسبو دبي ، ستبهرك كبسولة نظام النقل فائق السرعة "هايبرلوب" من إنتاج شركة زيليروس Z01، باعتبارها تجسيداً لمستقبل قطاع التنقل الذكي الذي يسلط الجناح عليها في المستقبل.