أعلن الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي) اختياره للنائبة في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ياسمين فهيمي، لتولي رئاسة الاتحاد.

وذكر الاتحاد في برلين أن فهيمي 54/ عاما/ ستصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة الاتحاد.

ويغادر الرئيس الحالي، راينر هوفمان، مهام منصبه لأسباب تتعلق بالعمر.

وكانت فهيمي، المنحدرة من أصول إيرانية، شغلت لسنوات طويلة منصب أمينة سر لاتحاد نقابات الصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة (IG BCE).

وستُجرى الانتخابات خلال المؤتمر العام للاتحاد في أيار/مايو المقبل. وسيرشح الاتحاد مجددا إلكه هاناك لشغل منصبها كنائبة للرئيس لفترة ثانية.

وذكر الاتحاد في بيان أنه لا يمكن تحقيق تحول اجتماعي-اقتصادي إلا بتدعيم حقوق العالمين وضمان سلامة الموظفين. وجاء في بيان للاتحاد: "نقابات الاتحاد ترى نفسها قوة محورية في تشكيل هذا التحول. مع ياسمين فهيمي نكسب خبيرة محنكة في سوق العمل والتدريب تتمتع بخبرة ممتدة لسنوات طويلة في النقابات".

يُذكر أن فيهمي شغلت منصب وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية قبل دخولها للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) كنائبة منتخبة بالصوت المباشر في تشرين الأول/أكتوبر عام .2017