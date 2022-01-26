أيدت محكمة استئناف أمريكية إدانة امبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف باسم "إل تشابو"، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن العديد من الدفوع التي أثارها جوزمان سعيا منه إلى محاكمة جديدة، ومنها ما يتعلق بمتابعة هيئة المحلفين للقضية على وسائل الإعلام وظروف السجن التي واجهها واستهداف الحكومة الأمريكية له بالملاحقة القضائية على نحو انتقائي.

وقال مارك فيرنش محامي المتهم في رسالة بالبريد الإلكتروني "أنا متأكد من أن السيد جوزمان سيسعى لمراجعة المحكمة العليا (للقضية)".

ولم يرد مكتب المدعي العام الأمريكي بريون بيس في بروكلين بعد على طلب للتعليق.

وأُدين جوزمان في فبراير شباط 2019 بتهمة الاتجار بالمخدرات بمليارات الدولارات والتآمر لقتل خصوم، كزعيم لعصابة سينالوا المكسيكية.

وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية في كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية تأمينا، وحُكم عليه أيضا بغرامة 12.7 مليار دولار.