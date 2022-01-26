أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطريةأنها تعمل على تدشين ثامن ملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" وأكبرها، استاد لوسيل خلال الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس تجربة البطولة في اللجنة العليا خالد المولوي في تصريحات لقناة ((بي إن سبورت)) القطرية الفضائية، إن قطر على أتم الجهوزية لتنظيم حدث سيكون الأفضل في بطولات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف المولوي "نحن الآن نعمل على الإعلان الرسمي لتدشين الملعب الثامن وهو لوسيل خلال الأسابيع المقبلة".

وذكر أن اللجنة أعلنت اكتمال وجهوزية المنشآت والمرافق الرياضية الخاصة بالمونديال ودشنت رسميا سبعة استادات ستستضيف البطولة.

وأشار إلى أنه تبقى 300 يوم فاصلة على انطلاق أول مباراة في المونديال، مؤكدا أن هذه الأيام ستكون حافلة بالإنجازات.

وكانت شركة مجموعة سكك الحديد الصينية الدولية المحدودة قد فازت في نوفمبر العام 2016 بمناقصة مشروع بناء استاد لوسيل، الاستاد الرئيسي لمونديال قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال قطري (الدولار الأمريكي يساوي تقريبا 3.64 ريال).

ويعد الملعب الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية على بعد 20 كلم من العاصمة الدوحة، أيقونة ملاعب المونديال وأكبرها إذ يمكنه أن يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج عند اكتماله، وسيحتضن أحداثا مهمة مثل افتتاح واختتام ونهائيات المونديال.

ودشنت قطر حتى الآن سبعة استادات مونديالية هي استاد خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة واستاد البيت واستاد 974.

وستقام البطولة شتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المصادف للعيد الوطني للدولة، وتتوقع قطر استقبال أكثر من 1.2 مليون مشجع خلال فترة إقامة البطولة ومساهمتها بـ 20 مليار دولار في اقتصادها