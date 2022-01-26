طلب محامون موكلون عن الممثل أليك بالدوين ومنتجين آخرين لفيلم (راست) من محكمة لوس أنجليس العليا رفض دعوى مدنية أقامتها مشرفة نصوص كانت في الموقع عندما قتل بالدوين بالرصاص مديرة تصوير الفيلم.

وقال المحامون في التماس للمحكمة إنه يجب رفض ادعاء مامي ميتشل لعدم وجود أدلة على أي نية لدى بالدوين أو غيره من منتجي الفيلم لإيذاء أحد. وبالدوين هو بطل الفيلم وأحد منتجيه.

وجاء في الالتماس "رغم محاولة المدعية أن تسوق مزاعم عن وجود قصد، فلا شيء من الادعاءات يشير إلى أن أيا من المدعى عليهم ارتكب عامدا سلوكا مضرا".

وقالت ميتشل في دعوى أقامتها في نوفمبر تشرين الثاني إنه كان يجب على بالدوين أن يفحص المسدس، وهو من طراز كولت، الذي كان يحمله ليتأكد من خلوه من الذخيرة الحية.

وقال بالدوين إن مساعد المخرج قال له إن المسدس آمن وإنه لم يضغط على الزناد.

ولقيت مديرة التصوير هالينا هتشينز حتفها وأصيب المخرج جويل سوزا عندما أطلق بالدوين النار من المسدس بينما كان يتدرب على المشهد.