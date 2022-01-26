قررت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص دخول سوق الشحن الجوي للمعدات الضخمة مثل الطائرات المروحية ومحركات الطائرات ومعدات الفضاء باستخدام طائراتها العملاقة بيلوجا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أيرباص ستؤسس شركة طيران جديدة باسم أيرباص بيلوجا ترانسبورت وستستخدم 5 طائرات أقدم من طراز بيلوجا إس.تي التي تم إنتاجها اعتمادا على الطراز أيه.600-300

وتستخدم طائرات بيلوجا حاليا في نقل مكونات طائرات أيرباص الضخمة مثل الأجنحة وخزانات الوقود بين مصانع الشركة في مختلف دول أوروبا.

وكانت الشركة قد تخلت عن الطائرة بيلوجا إس.تي ذات المحركين والتي تبلغ حمولتها 47 طن واستخدمت في عملياتها الداخلية الطائرة بيلوجا إكس.إل التي تعتمد على الطراز أيه 330 وهي ذات حمولة أكبر ومدى أطول من الجيل السابق.

وستستخدم أيرباص الطائرات بيلوجا إكس.إل التي تستطيع حمل جناحي طائرة من طراز أيرباص أيه 350 وليس جناحا واحدا في كل رحلة في إطار خطتها لزيادة إنتاجها بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى تراجع الإنتاج في الفترة السابقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة الشحن الجوي الجديدة ستتيح لأيرباص الاستفادة من السنوات المتبقية من العمر الافتراضي للطائرات بيلوجا إس.تي والمقدرة بعشرين عاما والاستفادة من خبرة تمتد عقودا في نقل المعدات والبضائع ذات الحجم الضخم.