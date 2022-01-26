أعلن المغني البريطاني الشهير إلتون جون الثلاثاء عبر حسابه على إنستغرام إصابته بكوفيد-19 وإلغاءه حفلتين مقررتين في دالاس جنوب الولايات المتحدة، في إطار جولته العالمية الوداعية.

وكتب المغني البالغ 74 عاما "أُصبت بكوفيد ويتعين علي إعادة برمجة حفلاتي في دالاس"

وأضاف السير إلتون جون "لحسن الحظ، أنا ملقّح تلقيحا كاملا وحصلت على جرعة معززة والأعراض طفيفة، لذا أنا على قناعة بأني سأتمكن من إحياء حفلتي" السبت في نورث ليتل روك بولاية أركنساو.

وأضاف أن "إرجاء حفلات يشكل دائما مصدر خيبة كبرى (..) لكني أحرص على ضمان سلامتي وسلامة فريقي".

وسيعاد تحديد موعدين جديدين للحفلتين في دالاس كما سيتم الاتصال سريعا جدا بالأشخاص الحائزين تذاكر لحضورهما، وفق ما أوضح صاحب أغنية "كاندل إن ذي ويند".