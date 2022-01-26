وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تقديم قرض تمويلي بقيمة 50 مليون يورو لشركة "ستارشيب تكنولوجيز" الإستونية، الرائدة في خدمات النقل الالكتروني؛ بهدف دعم نشاط الشركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار بما في ذلك إنتاج آلاف الروبوتات.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، توماس أوستروس، في بيان للبنك ، إن المركبات الكهربائية (الروبوتات) بجميع الأشكال والأحجام أصبحت جزءًا من المستقبل وأساسية في سبيل الوصول إلى أنظمة النقل المستدام.

ورحب أوستروس بتوقيع الاتفاقية حتي تتمكن الشركة الاستونية من الاستمرار في تطوير تقنيتها وتوسيع نطاق إنتاجها بعد أن أثبتت روبوتات التوصيل الخاصة بالشركة نجاحها.

وقال المفوض الأوروبي لشئون الاقتصاد، باولو جينتيلوني: "إن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لشركة (ستارشيب تكنولوجيز) هو مثال جيد على كيفية العمل لتعزيز الابتكار في أوروبا وفقًا لخطة الاستثمار لأوروبا؛ حيث تستفيد الشركات الخاصة من التمويل الإضافي في تطوير خدمات النقل، وتحسين الخدمات للمستهلكين والمساهمة في تطوير النظام البيئي للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المتنامي والحيوي في أوروبا".

من جهته، أعرب أليستر ويستجارث، الرئيس التنفيذي لشركة "ستارشيب تكنولوجيز"، عن سعادته بهذا الدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، الذي سيُمكِّن الشركة من الاستمرار في تطوير أعمالها وتوفير الراحة لملايين الأشخاص في أوروبا.

يذكر أن شركة "ستارشيب تكنولوجيز" توفر خدمات نقل البضائع باستخدام الروبوتات في أجزاء كبيرة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأمريكا.

وقامت روبوتات الشركة بإكمال العديد من عمليات التسليم بنسبة 100%؛ حيث أتمت أكثر من 2.5 مليون عملية تسليم تجارية.