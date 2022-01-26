أعلنت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث جاءت الإيرادات والأرباح أعلى من توقعات المحللين. في المقابل تراجع سهم الشركة أمس بنسبة 5% بسبب تباطؤ وتيرة نمو قطاع الحوسبة السحابية في الشركة.

وبلغ صافي أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 77ر18 مليار دولار بما يعادل 48ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 46ر15 مليار دولار بما يعادل 03ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 31ر2 دولار للسهم.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 20% إلى 73ر51 مليار دولار مقابل 08ر43 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وكان المحللون يتوقعون إيرادات قيمتها 88ر50 مليار دولار فقط.

وكان قطاع الحوسبة السحابية أحد العوامل الرئيسية في النتائج القوية مع زيادة الاعتماد العالمي على العمل من المنزل نتيجة جائحة فيروس كورونا وهو ما أدى إلى زيادة مبيعات مايكروسوفت من خدمات الحوسبة السحابية.

وسجلت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية الذكية في مايكروسوفت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نموا سنويا بمعدل 26% إلى 3ر18 مليار دولار، بفضل نمو إيرادات خدمة الحوسبة السحابية أزور وغيرها من الخدمات المماثلة بنسبة 46%. في الوقت نفسه فإن معدل النمو جاء أقل من معدل نمو إيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وكان 50%.