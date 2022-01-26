يتطلع القطاع الصناعي في ألمانيا لارتفاع صادرات منتجاته خلال الأشهر المقبلة.

فقد ذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن مؤشره بالنسبة لتوقعات التصدير ارتفع في كانون الثاني/يناير الجاري إلى 4ر17 نقطة، بزيادة قدرها 5ر4 نقطة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي أعلى زيادة تُسجل منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: "تحسنت التطلعات بين المصدرين الألمان بشكل ملحوظ في بداية العام... تتوقع جميع القطاعات تقريبا نموا. الاستثناءات الوحيدة هي مصنّعو المنسوجات والملابس والطابعات والمواد الغذائية".

وبحسب البيانات، يتوقع قطاعا الصناعات الإلكترونية وصناعة الآلات نموا كبيرا في صادراتهما، كما يتوقع قطاع الصناعات الكيماوية زيادة كبيرة في الصادرات بعد ثلاثة انخفاضات متتالية.