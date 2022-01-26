حث صندوق النقد الدولي السلفادور على التخلي عن البيتكوين كوسيلة للدفع.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية في أيلول/سبتمبر الماضي.

و حذر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من أن اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية "ينطوي على مخاطر كبيرة على السلامة المالية والسوقية والاستقرار المالي وحماية المستهلك".

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز الشمول المالي وأشاروا إلى أن وسائل الدفع الرقمية ، مثل محفظة شيفو الإلكترونية ، يمكن أن تؤدي هذا الدور.

ومع ذلك، أكدوا على الحاجة إلى تنظيم صارم والرقابة "على النظام البيئي الجديد من شيفو وبيتكوين".