فازت شركة مملوكة لعائلة الملياردير الفلبيني مانويل فيلار بصفقة للاستحواذ على قناتين تليفزيونيتين تم تخصيصهما سابقا لشركة إيه.بي.إس-سي.بي.إن، وهي عملاقة إعلام سابقة تعرضت لانتقادات من الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن اللجنة الوطنية للاتصالات القول إن شركة "أدفانسد ميديا بودكاستينج سيستم" تملك الآن الحق في استخدام القناة الثانية، الشقيقة التناظرية للقناة الرقمية .16 وكانت القناة الثانية مصدرا رئيسيا للأخبار بالنسبة للفلبينيين في المناطق النائية.

وكان دوتيرتي قد اتهم شبكة إيه.بي.إس-سي.بي.إن بتقديم تقارير متحيزة، وعدم تسديد الضرائب، وهو ما نفته الشبكة.

وقالت اللجنة الوطنية للاتصالات في بيان إن قرار نقل القناتين قوبل بدعم من إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة العدل ومكتب دوتيرتي.

أسس فيلار، وهو نائب برلماني سابق نافس على الرئاسة لمرة واحدة، إمبراطورية في قطاع العقارات والبيع بالتجزئة. أما نجله مارك فكان يتولى وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في حكومة دوتيرتي حتى وقت قريب عندما استقال للترشح لمقعد في مجلس الشيوخ في أيار/مايو. وتشغل سينثيا فيلار، زوجة الملياردير مانويل، مقعدا في مجلس الشيوخ الحالي.

وأفادت شبكة إيه.بي.إس-سي.بي.إن اليوم الأربعاء بأن اللجنة الوطنية للاتصالات منحت تردد القناة 43 الذي كانت تبثه الشبكة سابقا لشبكة سونشاين ميديا الدولية المملوكة للقس أبوللو كويبولوي، صديق دوتيرتي.