شارك الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية الدكتور محمد إبراهيم العسيري، وبدعوة خاصة من مجلس المعلومات الجغرافية الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، في ورشة العمل التي نظمها المجلس وشارك فيها أكثر من 188 ممثلاً عن جهات حكومية ومؤسسات عالمية متخصصة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، فقد أكد العسيري، أن الهيئة حريصة على المشاركة في ورش عمل مجلس المعلومات الجغرافية الأمريكي لما لها من دور في تعزيز القدرات الوطنية عبر الاستفادة من خبرات المجلس والذي يصنف كمنظمة تعمل على تحسين استخدام ومشاركة البيانات الجغرافية المكانية وأدوات نظم المعلومات الجغرافية.

وقال العسيري : "إن منتسبي الهيئة يشاركون بفعالية ويستثمرون ما تعلموه بشكل احترافي في المشاريع التي يتولون تنفيذها لتلبية العديد من الاحتياجات الوطنية والتي تتطلب إلمامًا جيدًا بأحدث التطبيقات وآخر ما تم التوصل له من حلول في مجال المعلومات المكانية".

وأشار إلى أن الورشة قدمت مجموعة من الحلول المنهجية المبتكرة لإعداد الخرائط بشكل آلي، وهو ما يعد إضافة نوعية لقدرات الهيئة.

يذكر أن مجلس المعلومات الجغرافية الأمريكي يعمل على توسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة لإنشاء خرائط وقواعد بيانات ذكية تمكّن صانعي القرار من اتخاذ قراراتهم بنسبة ثقة عالية وفي فترات زمنية مقبولة، كما يسعى لدعم تطوير البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، ويتبنى مبادرات إنتاج بيانات وطنية تدعم التخطيط، ويساهم بفعالية في وضع المعايير الوطنية لمعالجة البيانات الجيومكانية.