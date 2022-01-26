تعتزم شركة بيونتك اس إي للأدوية تعزيز عدد العاملين في أكبر مصانعها بألمانيا بنسبة 50% هذا العام، وذلك على خلفية متحور أوميكرون الذي أدى لارتفاع الطلب على الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إن بيونتك سوف تضيف نحو 250 وظيفة هذا العام في مصنع ماربورج بالقرب من فرانكفورت.

ويعمل حاليا في المصنع 500 عامل.

كما تعتزم الشركة استثمار نحو 50 مليون يورو (5ر56 مليون دولار)

ويذكر أن مصنع ماربورج، الذي يعد أحد أكبر مصانع اللقاحات في العالم، قد وفر أكثر من 2ر1 مليون جرعة من لقاح كورونا، الذي تبيعه بيونتك بالتعاون مع فايزر.

وقالت الشركتان إنهما تمكنتا من تصنيع نحو 4 مليار جرعة لقاح في مصانعهما في أنحاء العالم هذا العام، حيث تعمل الدول على تعزيز جهودها التعزيزية.