عرض جوليان لينون للبيع في المزاد سلسلة من تذكاراته الشخصية على شكل "NFT" (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية "بلوكتشاين" (سلسلة الكتل) وتحظى باهتمام كبير في سوق الفن، ما سيتيح لمحبي فرقة الـ"بيتلز" الاطلاع عليها كأي قطع أخرى للجمع.

وأبرز القطع التي طرحها ابن جون لينون من مجموعته الأولى للبيع في المزاد الذي تنظمه دار "جوليانز أوكشنز" في 7 شباط/فبراير، هي نسخة بتكنولوجيا "NFT" عن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأغنية "هاي جود"، وتُقدّر قيمتها بين 50 و70 ألف دولار.

وألّف أغنية الـ"بيتلز" التي كانت معنونة بالأصل "هاي جول" بول ماكارتني في العام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي كان يمرّ بأوقات صعبة بعد انفصال والده جون عن والدته سينتيا.

وتظهر الملاحظات بنسخة "NFT" على شكل رسوم متحركة إذ تُكتَب الكلمات تدريجياً على الصفحة يرافقها تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشرحها في سياقها التاريخي والعاطفي.