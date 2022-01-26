قام د. عبدالعزيز المزيني بمزاولة عمله في منصبه الجديد ،مدير للمكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، ومكتب مجموعة مصر والسودان، وممثل منظمة اليونسكو في مصر، بعد أن صدر قرار المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة اودريه أزولاي بإختياره في هذا الموقع في ديسمبر 2021.

وعمل د. المزيني في منصب مدير مكتب اليونسكو للميزانية والتخطيط الاستراتيجي في باريس منذ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩. كما تولى مهام الرئيس المؤقت لقسم التواصل مع الجهات المانحة وتوفير التمويل الخارجى. وبهذه الصفة، كان مسؤولا عن توفير التمويل من الشركاء مع التركيز بشكل خاص على منطقة الدول العربية.

يتمتع د. المزيني بخبرة واسعة في الإدارة والعلاقات الدولية وفي مجال توفير التمويل من الجهات المانحة الدولية والشركاء. ولقد شغل العديدمن المناصب الرفيعة المستوى في الصندوق السعودي للتنمية (الرياض) من عام 1984 إلى عام 1996. ثم عمل مستشارا لوزارة التعليم السعودية في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والتعلم عن بعد، من عام 1996 إلى عام 1997.

وخلال الفترة من 1997 إلى 2011، شارك في تأسيس العديد من الشركات الخاصة وعمل كرئيس تنفيذي في أكثر من موقع بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك فرنسا). وعمل مستشارا للمملكة العربية السعودية في الوفد الوطني لدى منظمة التجارة العالمية( جنيف) من عام 2009 إلى عام 2010.

انضم د. المزيني إلى منظمة اليونسكو في عام 2011 ، كمستشار أول في مكتب المدير العام، حيث ساهم في توفير التمويل وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وفي 1 يوليو 2013، عين د. المزيني مديرا لمكتب الاتصال التابع لليونسكو في جنيف (سويسرا) وممثل اليونسكو لدى الأمم المتحدة في جنيف.

حيث شارك كممثل لليونسكو في المؤتمرات والمنتديات الدولية مثل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومجالس حقوق الإنسان التي تعقد دورياًفي مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة (1993) وكذلك حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى (1997) في المعلومات والاتصالات من جامعة السوربون في بانثيون-أساس باريس 2 (فرنسا). كما حصل على درجة الماجستير في الاتصالات من جامعة كيبيك في مونتريال (كندا) في عام 1990.

اسهم د. المزيني في الإشراف على كتاب "الرحلة الطويلة من أجل السلام "، " The Long Walk for Peace "الذي أصدرته منظمة اليونسكو بمشاركة ما يزيد عن 30 منظمة أممية. وشارك في كتابة ونشر كتب حول عمل الأمم المتحدة والتعاون الدولي والحوار.

يتقن د. المزيني الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى لغته الأم اللغة العربية