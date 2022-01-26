أظهرت بيانات انخفاض أعداد المواليد في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مما يظهر الوضع الديموغرافي القاتم للبلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الاحصاء القول إنه تم تسجيل 19 ألفا و800 رضيع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 3ر1% مقارنة بعام .2020

ويعد هذا أدنى عدد مواليد يتم تسجيله خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر منذ عام 1981، عندما بدأ جمع البيانات المتعلقة بالمواليد.

وقد ولد خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 244 ألفا و16 رضيعا، بانخفاض بنسبة 4ر3% مقارنة بعام .2020

وتعاني كوريا الجنوبية من تراجع حاد في أعداد المواليد، حيث يقوم الكثير من الشباب بإرجاء الزواج أو التخلي عن فكرة الزواج وإنجاب الأطفال في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الاسكان.

وانخفض معدل الخصوبة لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى بلغ 84ر0 عام2020، حيث يعد ثالث عام على التوالي يبلغ فيه المعدل أقل 1%.

وارتفع عدد الوفيات للشهر التاسع على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ظل ارتفاع الأعمار وتأثير جائحة كورونا.

وبلغ عدد الوفيات 28 ألفا و426، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام .2020

وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات يتم تسجلها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر منذ عام .1983

وارتفع عدد الوفيات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بنسبة 8ر2% لتصل إلى 285 ألفا و892 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول انخفاض طبيعي في تعداد السكان عام 2020، عندما تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد.