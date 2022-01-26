أعلن الاتحاد الدولى للنقل الجوي في جنيف ارتفاع عدد رحلات الطيران قليلا في عام 2021 مقارنة بعام 2020 الذي شهد بداية جائحة فيروس كورونا.

وما زال انخفاض رحلات الطيران ضخما مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، حيث انطلقت رحلات ركاب في 2021 أقل بنحو 4ر58 % منها في عام .2019

وبلغت نسبة الانخفاض في 2020 إلى 8ر65 بالمئة .

وتضررت حركة الطيران الدولية بصورة خاصة العام الماضي، حيث شهدت حركة السفر انخفاضا بنسبة 5ر75 % مقارنة بعام 2019، فيما انخفضت حركة الطيران المحلية بنسبة 2ر28 %.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضا في أعداد الركاب بنسبة 6ر67 % العام الماضي مقارنة بعام .2019

وألغت شركات الطيران العديد من الرحلات في جداول .2021 وشهدت القدرة على تسيير الرحلات الجوية انخفاضا بنسبة 3ر65 % مقارنة بالعام الذي سبق الجائحة.

ودعا ويلي والش، رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي، الحكومات لإلغاء قيود السفر المرتبطة بكوفيد- 19 وأشار إلى أن عدم فعاليتها في وقف انتشار انتشار الفيروس .