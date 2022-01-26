ذكر ناطق باسم المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق، أن عاصفة استوائية أودت بحياة 11 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة نحو مئة آخرين في البلاد.

وقال الناطق باسم المعهد أنطونيو دي بيليزا إن العاصفة الاستوائية آنا جلبت رياحا تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة يومي الاثنين والثلاثاء، مضيفا أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار خطيرة في شمال ووسط البلاد.

وبحسب المعهد، دُمرت الكثير من المنازل وسُدت الطرق نتيجة لسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء بفعل الحدث المناخي الشديد.

وتضررت أجزاء من جنوب القارة الأفريقية جراء سقوط أمطار غزيرة على نحو استثنائي على مدار أغلب الأسبوع الماضي. وجرى تسجيل وفاة أكثر من مئة شخص في الفيضانات في دول جنوب أفريقيا وليسوتو ومدغشقر حيث تقدر قيمة الأضرار في الممتلكات بالملايين.

يشار إلى أن هذا هو موسم الأعاصير الصيفية في جنوب القارة السمراء الذي يجلب رياحا عاتية وأمطارا غزيرة حتى أذار/مارس أو نيسان/أبريل.