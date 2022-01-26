أعلن بنك التنمية الآسيوي أنه يستكشف سبلا لربط البنوك المركزية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية في آسيا والمحيط الهادئ باستخدام تقنية قواعد البيانات المتسلسلة .

وقال البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له إنه يعمل مع الشركات الرائدة في تكنولوجيا القواعد الرقمية المتسلسلة لجعل معاملات الأوراق المالية عبر الحدود في منطقة "آسيان بلس 3" أكثر كفاءة وأمانا من خلال استخدام هذه التكنولوجيا.

وذكر بنك التنمية الآسيوي في بيان: "يمكن أن يؤدي الربط المباشر للمؤسسات داخل شبكة قواعد البيانات المتسلسلة إلى تقليل تكاليف المعاملات ومخاطر التسوية - وهي احتمال عدم تبادل الأوراق المالية في إطار زمني متفق عليه".

وأشار البنك إلى أن معاملات الأوراق المالية عبر الحدود في منطقة آسيان بلس3 تتم حاليا من خلال شبكة عالمية من البنوك الوصية والمراسلة، والتي تمر عبر مراكز عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال: "نتيجة لذلك، تستغرق تسويات المعاملات داخل منطقة آسيان بلس 3 يومين على الأقل، بسبب الفوارق في التوقيتات الزمنية وساعات العمل المتغيرة للأسواق ضمن نفس المنطقة الزمنية".

تشير منطقة آسيان بلس 3 إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وقال بنك التنمية الآسيوي إن النموذج الأولي للمشروع مقررا بحلول الربع الثاني من عام .2022

يشار إلى أن قواعد البيانات المتسلسلة هى منظومة لتسجيل المعلومات إلكترونيا في شكل رقمي ويشتهر بدوره الحاسم في أنظمة العملات المشفرة للحفاظ على سجل آمن ولامركزي للمعاملات.