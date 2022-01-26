عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستعقد اجتماعا صباح غد على مستوى قيادات المؤسسة لبحث آلية البدء في تسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» الموجهة الى البلدية وبنك الائتمان والخاصة بالمواطنين الحاصلين على قسائم مشروعي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي.



وأكدت المصادر أن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو للعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للشروع في منح شهادات «لمن يهمه الأمر» على وجه السرعة للمواطنين بعد اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال جلسة الثلاثاء على تمويل بنك الائتمان للقيام بدوره في دعم المواطنين بالقروض العقارية.