أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى514826.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى464853 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 3ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2489 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 73 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 47484 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 408.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31583 ليصبح مجموع الفحوصات 6750065 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4ر20 في المئة.